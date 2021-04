Liguria. Nubi in diradamento durante la mattinata in Liguria con tendenza a un generale miglioramento. Nel pomeriggio il Limet, Associazione ligure di meteorologia, si attende cielo generalmente sereno praticamente ovunque.

Da segnalare venti forti da Nord soprattutto al mattino, in calo nel corso del pomeriggio. Di conseguenza il mare sarà stirato o poco mosso sotto-costa, molto mosso al largo. Moto ondoso in calo dal pomeriggio.

Temperature in leggero calo sulla costa minime ta +7 e +10° C, nell’interno tra -3 e +4° C. Massime sulla costa tra +15 e +18° C, nell’interno tra +9 e +14° C.

Domani al mattino cielo sereno, ma previsto un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, in particolare sul settore centro-orientale. Venti: moderati dai quadranti meridionali. Libeccio teso al largo. Mare poco mosso inizialmente, tendente a mosso e molto mosso nel pomeriggio per onda da Sud-Ovest. Temperature in aumento.

Venerdì tempo generalmente nuvoloso, non si esclude anche qualche debole piovasco.