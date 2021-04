Liguria. La giornata, che si è aperta con cielo sereno, non inganni: secondo il Limet, l’Associazione ligure di meterologia, dalla tarda mattinata previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose con possibili rovesci, nevosi a quote superiori i 1000 metri, in particolare sulle Alpi Liguri. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso sul settore costiero. Dal tardo pomeriggio generale aumento della nuvolosità. Non si esclude qualche debole piovasco anche sull’area costiera savonese.

I venti sono moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione da Sud-Est nel pomeriggio. Mare mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Temperature minime in leggero calo sulla costa tra +7 e +11° C nell’interno tra -2 e +5° C, massime stazionarie sulla costa tra +15 e +18° C, nell’interno tra +8 e +14° C.

Domani al mattino cielo parzialmente nuvoloso a Ponente, maggiori schiarite altrove. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose. Possibili rovesci, nevosi a quote superiori i 1000 metri. Sul settore costiero cielo inizialmente poco nuvoloso, con tendenza ad annuvolarsi nel corso del pomeriggio. Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì rinforzo della tramontana. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque e freddo al mattino.