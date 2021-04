Martina Carraro straordinaria: record italiano e pass olimpico

Genova. Martina Carraro si prende il record italiano e il pass olimpico nei 100 rana in una finale mai nuotata in Italia. La genovese è stata tra i grandi protagonisti della terza e penultima giornata dei campionati italiani assoluti UnipolSai allo Stadio del Nuoto di Riccione.

I 100 rana regalano una finale eccezionale con tre atlete sotto il record assoluto e il limite olimpico (1’06”9). Il colpo da novanta lo piazza Martina Carraro che si prende con una prestazione stratosferica il titolo. La 27enne di Genova (tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91, allenata da Cesare Casella, bronzo iridato a Gwangju) riscrive la storia, rompendo il muro dell’1’06, e nuota in 1’05”86 (31”07), cancellando l’1’06”02 siglato agli Assoluti invernali di dicembre da Benedetta Pilato (CC Aniene), seconda in 1’06”00, che vale comunque il primato italiano cadette e juniores, in ex aequo con una commovente Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle e Team Insubrika), fermata fino a pochi giorni fa dal Covid-19, che abbassa ulteriormente il primato personale, cancellando l’1’06”37 siglato in batteria che aveva limato l’1’06”39 registrato in Corea due anni fa.

“È stata una giornata difficilissima, ero molto tesa. Mi giocavo le Olimpiadi e non volevo rinunciarci per nulla al mondo. Sono veramente felice – spiega la ranista ligure, legata a Fabio Scozzoli, che piazza la seconda prestazione mondiale dell’anno -. Un tempo così è notevole; sono molto orgogliosa del lavoro che stiamo svolgendo. Stamattina sono rimasta stupita dal crono nuotato da Arianna Castiglioni, ma non mi sono distratta e sono rimasta concentrata sul progetto e sulle mie potenzialità. Non volevo farmi sfuggire questa opportunità. Ci sono riuscita“.