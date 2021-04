Marassi, a fuoco la cucina di un appartamento: intervento dei pompieri

Genova. Incendio questo pomeriggio in un appartamento a Marassi.

Il rogo è scoppiato in un’abitazione di via Masina, vicino a via Biga che è stata chiusa per consentire l’intervento dei pompieri.

Secondo quanto appreso a prendere fuoco sarebbe stata una cucina, forse a causa di un corto circuito di un elettrodomestico, che è andata completamente distrutta ma non ci sarebbero state persone all’interno.

(video credits: Dony Shira postato sulla pagina facebook Sei di Marassi se)