Lunedì festivo ma le vaccinazioni non si fermano, Toti: “Presto 80 mila a settimana”

Genova. Sono diversi i punti vaccinali in Liguria dove oggi si continueranno a somministrare dosi, nonostante il giorno festivo, a Genova in funzione anche se a ritmo ridotto l’hub centrale di Fiera, ma anche l’ospedale villa Scassi procederà nella vaccinazione degli ordini professionali e personale della pubblica amministrazione, mentre alla Colletta di Arenzano si andrà avanti con over80 e ultravulnerabili. Al Galliera vaccini da mezzogiorno in poi. Vaccinazioni oggi anche negli hub di Rapallo, Santa Margherita e Chiavari.

“Saranno oltre settemila i liguri vaccinati da sabato al lunedì di Pasqua, un numero naturalmente inferiore a quello dei normali giorni lavorativi ma che garantisce la continuità della campagna di vaccinazione”, aveva detto all’inizio del weekend festivo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi sarà in visita alle Fiera di Genova alle 10.30 e all’ospedale pediatrico Gaslini alle 11.30.

E che ieri ha stimato, “Entro la terza settimana di aprile con l’apertura in orari notturni dell’hub a San Benigno e con il nuovo hub a Sarzana riusciremo a effettuare fino a 80 mila vaccini alla settimana”.

Per quanto riguarda i centri della sanità privata convenzionata, da martedì 6 aprile tornerà attivo il centro vaccini di via Cesarea, gestito da Cofcommercio Salute. Tutte le prenotazioni per quella data e per le date successive, quindi, sono confermate.