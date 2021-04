L’Orchidea club riprende l’attività con le entraineuse: chiuso di nuovo dalla polizia

Genova. Era stato sanzionato la settimana scorsa con anche la chiusura per 5 giorni il club Orchidea di via Finocchiaro Aprile alla Foce. Ma appena terminata di scontare la sanzione precedente (i cinque giorni sono scaduti mercoedì 14 aprile) ieri ha ripreso regolarmente l’attività con le entraineuse mascherate da socie del circolo.

La ripresa dell’attività, in barba alla normativa anti contagio, non è sfuggita tuttavia alla polizia amministrativa della Questura di Genova, che ha di nuovo chiuso il locale per altri 5 giorni.

Sanzionato sempre dalla polizia amministrativa anche il Bar Don Raffaé di via Montanari nel quartiere di Oregina perché stava somministrando bevande nonostante fosse consentito solo l’asporto