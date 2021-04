Liguria Rainbow, mercoledì 21 doppio appuntamento streaming per il compleanno del coordinamento

Genova. Doppio appuntamento dopo un anno di streaming per festeggiare il compleanno del coordinamento Liguria Rainbow. In diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Liguria Pride e sulla pagina Facebook di Goodmorning Genova, la trasmissione ha superato le 52 puntate: anche così il Coordinamento Liguria Rainbow non ha mai smesso di essere vicino alla comunità in epoca di pandemia.

La puntata doppia speciale del 21 aprile inizierà alle ore 18 con il mondo sportivo, seguita alle ore 21 da una vera e propria festa, per celebrare un anno di attività, lotte ed intrattenimento.

ALLE ORE 18 SI PARLERÀ DI SPORT GENERE E DISCRIMINAZIONI.

Parteciperanno Antonella Bellutti, Luisa Rizzitelli e Stefania Passaro: donne che hanno fatto dello sport e dei diritti un pilastro delle loro vite professionali e private.

Antonella Bellutti, due volte campionessa olimpica, è la prima donna candidata alla presidenza del CONI, la maggiore istituzione del mondo sportivo italiano.

Rizzitelli e Passaro fanno parte dell’Associazione Assist, che promuove l’inclusione di genere nello sport. Con loro l’attivista transgender Elena D’Epiro si confronterà sul tema dell’inclusione degli atleti e delle atlete transgender.

ALLE ORE 21 AVRÀ INIZIO LA FESTA.

Ospiti Luigi Isoldi, attivista del CLR, Emanuela Abbatecola, docente dell’Università di Genova e Paola Guazzo, madrina dell’evento, autrice e docente di studi LGBT+. In questa puntata si farà un dibattito interattivo a partire dalle interviste fatte in strada, a Genova, sul modo in cui i diritti vengono intesi dalle persone.

Per l’occasione ritornerà a grande richiesta il “giocone”, il quiz dove le/gli ospiti si cimenteranno in una sfida spumeggiante e senza esclusione di colpi.

Così questo mercoledì 21 aprile il Coordinamento Liguria Rainbow spegne le candeline di un anno di appuntamenti, tutti sempre visualizzabili su YouTube e godibili in diretta sui social del Liguria Pride e anche sulla pagina FB di Goodmorning Genova.

Si conferma così l’impegno e la volontà del Coordinamento Liguria Rainbow di stare insieme e proseguire il percorso di confronto, divulgazione e sensibilizzazione sui temi LGBT+ e del mondo dei diritti.