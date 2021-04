Genova. L’annunciata perturbazione ha portato in Liguria tanta pioggia ma anche neve nell’entroterra, con alcune località che stamattina si sono svegliate in un paesaggio decisamente invernale. La giornata di domenica, come previsto dagli esperti di Limet, trascorrerà all’insegna di una sostanziale tregua con ripresa dei fenomeni a partire dal tardo pomeriggio.

Molte stazioni hanno registrato cumulate di pioggia superiori ai 100 millimetri. Secondo dati della rete Arpal, nelle ultime 12 ore sono caduti 123 millimetri a Rapallo, 127 a Camogli, e nelle ultime 24 ore 148 millimetri a Fiorino nell’entroterra di Voltri. In crescita il livello dei corsi d’acqua, anche se in nessun caso si registrano innalzamenti preoccupanti.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piccoli allagamenti domestici e rami caduti, ma senza particolari criticità. A Isorelle, frazione di Savignone, una cabina elettrica ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei pompieri per arginare le fiamme. Il rogo ha causato un lungo blackout nella zona, risolto in mattinata.

Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto (Limet)

I fiocchi hanno imbiancato in particolare l’entroterra tra Genova e Savona, in particolare la frazione di Veirera a Sassello dove sono caduti una decina di centimetri di neve. Analoga situazione a Piampaludo e nella storica stazione sciistica di Alberola. Spazzaneve in azione. A Levante un’abbondante nevicata ha interessato Santo Stefano d’Aveto, come ripreso dalla webcam Limet di Prato della Cipolla.