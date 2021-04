Leonardo, Garibaldi (Lega):”Tutelare la ‘Business unit automation’ di Genova e investire nella struttura sul territorio”

Genova. “Tutelare la ‘Business unit automation’ di Leonardo Spa su Genova”.Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).

“La Lega oggi ha depositato in Regione Liguria un documento “che impegna la giunta a rappresentare al ministro competente e al management dell’azienda partecipata pubblica l’esigenza di trovare soluzioni che scongiurino ipotesi di semplici dismissioni che avrebbero, come avvenuto in passato, conseguenze di progressivo ridimensionamento delle strutture, se non addirittura di cessione dell’attività in loco”.

Inoltre, aggiunge Garibaldi “con questo atto intendiamo impegnare Regione Liguria a valutare tutte le opzioni interne ed esterne che prevedano investimenti nella struttura genovese finalizzati a un rafforzamento dell’azienda sul mercato e un conseguente aumento della redditività e dell’occupazione sul nostro territorio, rimanendo all’interno del perimetro della Leonardo Spa”.