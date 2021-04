Leggi Genova24 come fosse un’app: ecco come fare

Genova. C’è chi legge Genova24 da desktop: spesso lavora in ufficio e ci “apre” più volte al giorno per restare sempre aggiornato. C’è chi ci legge tramite Facebook, venendo sulla nostra pagina o “incontrando” nostri articoli in bacheca. C’è chi ascolta le nostre notizie su Alexa, tramite la skill dedicata. C’è chi attende le notizie inviate ogni tardo pomeriggio dal nostro bot Telegram (che può anche rispondere alle vostre domande). Ma la maggioranza di voi ci legge da smartphone, ogni giorno, partendo dalla home page. Probabilmente tra tutti il modo migliore: perché immediato come solo un cellulare può garantire, ma completo quasi come leggerci da computer.

D’altronde, con il telefonino e le sue app ormai facciamo qualsiasi cosa: acquistiamo su Amazon, ascoltiamo musica su Spotify, consultiamo il calendario, seguiamo i podcast, chattiamo con WhatsApp, compriamo su JustEat, gestiamo l’home banking, conserviamo le tessere fedeltà con Stocard. E allora, perché non leggere IVG con la stessa immediatezza?

Esiste un modo per avere Genova24 sul proprio cellulare come se fosse un’app. E’ molto semplice: basta salvare il link della nostra home page direttamente come icona sul proprio telefonino. In questo modo con un semplice tocco si arriva al sito, proprio come se fosse una app, senza passare dai preferiti del browser o dover digitare “www.genova24.it”.

Il sistema per farlo è lievemente diverso a seconda del sistema operativo montato sul proprio smartphone: quello di Apple, Google o Microsoft. Vediamo dunque la procedura nei vari casi.

Su iOS

Per chi ha un iPhone, sono sufficienti pochi passaggi. Bisogna andare su www.genova24.it con Safari (preinstallato di default nel sistema): una volta sulla home, è sufficiente toccare l’icona per la condivisione (quella a forma di quadrato con una freccia verso l’alto). Tra le varie voci, scegliete “Aggiungi a home” e date un nome all’icona (noi ovviamente suggeriamo un semplicissimo “IVG”). Fatto! Troverete l’icona nella dashboard, pronta per essere cliccata. Naturalmente potrete spostarla e anche inserirla in una cartella, proprio come qualsiasi altra app.

Su Android

Qui il procedimento è lievemente diverso, e richiede un passaggio in più. Innanzitutto recatevi su www.genova24.it: una volta sulla home page, dovrete aggiungerla ai Preferiti. A quel punto, nell’elenco dei segnalibri, tenete premuto il bookmark di IVG appena creato per veder comparire la voce “Aggiungi a schermata Home”. Anche in questo caso, il risultato sarà quello di avere tra le icone del proprio smartphone anche quella del Vostro Giornale.

Su Windows Mobile

Sistema operativo ormai non più in vendita, ma c’è ancora chi possiede e utilizza un vecchio smartphone con l’os del colosso di Redmond. E allora vediamo anche qui come fare. Il procedimento in questo caso è rapidissimo: una volta raggiunta la home page www.genova24.it basta toccare l’icona “Altro” del browser, simboleggiata da tre puntini, quindi scegliere “Aggiungi a Start”.