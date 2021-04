Lavoro, nel 2020 record di iscritti per la Filcams Cgil in Liguria

Genova. La chiusura del tesseramento per l’anno 2020 ha visto una ulteriore crescita della Filcams Cgil in Liguria che quindi, in termini di iscritti, si configura al primo posto tra le categorie degli lavoratori attivi della Cgil. La Filcams è la categoria della Cgil che organizza e rappresenta i lavoratori del commercio, turismo e servizi.

“Un risultato particolarmente significativo in un anno attraversato dalla pandemia i cui riflessi sono stati pesantissimi per le lavoratrici e i lavoratori della nostra categoria, per gran parte impossibilitati a lavorare e quindi soggetti a cassa integrazione e per la restante parte costretti a lavorare per garantire servizi indispensabili al paese nella paura di contagiare se stessi e i loro familiari”, scrive la Filcams.

In merito ai dati numerici la Filcams Cgil di Genova ha raggiunto 11.416 iscritti, la Filcams di La Spezia 5.552, la Filcams di Savona 3.906 e la Filcams di Imperia 3.726 arrivando a un dato complessivo per la Filcams Cgil Liguria di 24.600 iscritti.

“Un sentito ringraziamento va ai delegati e alle delegate, ai lavoratori e alle lavoratrici che ci hanno dato fiducia caricandoci di ulteriore responsabilità per il futuro. La Filcams Cgil continuerà a stare al loro fianco con impegno, competenza e dedizione”, conclude la Filcams.