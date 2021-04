Lavoro, Aster cerca tecnici per gli impianti: domande entro il 21 aprile

Genova. Aster comunica che ha aperto una selezione per la ricerca di nuovo personale tecnico da inserire in organico con la figura professionale di ‘Responsabile Tecnico Settore Impianti’, come comunicato nel sito web dell’azienda.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, da parte dei candidati, di almeno uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria ad indirizzo elettrico o laurea triennale in Ingegneria ad indirizzo elettrico.

La scadenza per rispondere al bando è prevista alle ore 18 di mercoledì 21 aprile: il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. Il livello di inquadramento di ingresso sarà il 6° livello del CCNL per il Settore Gas-Acqua. La sede di lavoro è Genova. I selezionati saranno sottoposti ad un periodo di prova di tre mesi di effettiva presenza in servizio.