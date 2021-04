L’Associazione Italiana Allenatori Calcio in diretta, venerdì alle ore 21, a Parliamo di Sport

Genova. L’Associazione Italiana Allenatori Calcio interverrà in diretta, venerdi 9 aprile (ore 21), alla trasmissione ‘Parliamo di Sport’.

Ugo Adolfo Maggi (Presidente regionale), Giovanni Masala (Presidente provinciale Genova) ed alcuni componenti del consiglio direttivo degli allenatori liguri (Carlo Orzo, Fulvio Ganci e Domenico Spallarossa) svilupperanno alcune tematiche come le finalità perseguite dall’associazione, la struttura nazionale, regionale, provinciale e sub provinciale, l’attività delle piattaforme MyAiac e V Corsi, la creazione di percorsi formativi di alto livello, non obbligatori, ma di conoscenza e crescita delle competenze degli allenatori, come seminari direttamente organizzati dalle organizzazioni provinciali o regionali.

La diretta potrà essere seguita sulle pagine Facebook di Ivg.it Sport, Ivg.it, Genova24.it e sul gruppo Off Side (fuori gioco dentro e fuori dal campo).