L’assessore Benveduti incontra il ministro Giorgetti: consegnato un dossier sulle vertenze industriali di Piaggio e Leonardo

Regione. Presto un tavolo con il governo per discutere le vertenze industriali di Piaggio e Leonardo. È quanto concordato dall’assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti col ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Durante l’incontro con il ministro, tenutosi questa mattina in videoconferenza, l’assessore Benveduti ha illustrato, con una relazione di 37 pagine, le diverse situazioni industriali e criticità economiche che coinvolgono da vicino la Liguria.

“L’incontro è stato molto positivo – afferma Benveduti – Il ministro era a conoscenza dei dossier liguri e ha confermato che convocherà a breve un tavolo a Roma per discutere con le sigle sindacali il futuro di Piaggio e Leonardo, mentre su Italiana Coke e Funivie Spa farà prima approfondimenti con gli altri ministeri competenti”.

“Il ministro – aggiunge Benveduti – ha inoltre confermato il proprio impegno a continuare a suggerire miglioramenti ragionevoli alle attuali frammentate, insufficienti e oggettivamente confuse misure governative, sinora disposte per le riaperture del settore della ristorazione e del catering. L’obiettivo dev’essere quello di raggiungere una situazione di equilibrio nella quale diritto alla salute e diritto al lavoro non siano in irrimediabile conflitto”.