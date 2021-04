Nella serata di giovedì 22 aprile è andata in onda la sesta puntata de L’Angolo dei Giovani. La trasmissione di Ivgsport e Genova24sport si prefigge l’obiettivo di analizzare i vari aspetti legati al mondo dei settori giovanili in ambito sportivo.

Marco Talatin (responsabile della scuola calcio del Rapallo Rivarolese), Luca Filadelli (direttore generale del Pietra Ligure), Paolo Sturaro (responsabile del settore giovanile della Sanremese) hanno parlato, tra tanti argomenti trattati, di investire nella formazione, nella scuola, primo motore di trasmissione dei valori dello sport e della vita.

I tre dirigenti hanno messo in evidenza la condivisione con gli allenatori delle linee guida e dei principi, validi per tutte le leve, per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati e del confronto quotidiano sul campo.