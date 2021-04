Nella serata di giovedì 22 aprile è andata in onda la qinta puntata de L’Angolo dei Giovani. La trasmissione di Ivgsport e Genova24sport si prefigge l’obiettivo di analizzare i vari aspetti legati al mondo dei settori giovanili in ambito sportivo.

Gabriele Gervasi, tecnico dell’Under 16 del Genoa, e Marco Oneto, allenatore della prima squadra femminile rossoblù che milita in Serie C, mettono in evidenza come sia fondamentale mettere il gioco al centro di tutto, dal complesso al semplice, perché è utile partire dalla realtà di gioco, scomporre e ricomporre per facilitare l’apprendimento.

Interviene in trasmissione Walter Noris, responsabile dell’attività di base presso il Comitato regionale ligure della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Gervasi ed Oneto parlano anche di emozionalità dell’apprendimento e di esercitazioni, percorsi metodologici, contenuti, obiettivi, volumi ed intensità.