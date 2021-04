Genova. Intervento dei vigili del fuoco in zona centro poco fa per rimuovere alcune lamiere pericolanti che stavano ondeggiando a causa del vento dal palazzo ex Rinascente di via XII ottobre. Alcune sono finite sul marciapiede e solo per caso non hanno colpito nessun passante.

La causa dovrebbe essere il vento che si è alzato prepotentemente in queste ultime ore. I pompieri stanno rimuovendo anche quelle apparentemente più stabili.

Foto 3 di 3





Un altro intervento poco fa in via Garibaldi per uno striscione che rischiava di staccarsi dall’alto sempre a causa della forte tramontana.