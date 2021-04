L’ambasciatore di Israele Dror Eydar in visita a palazzo Tursi

Genova. Oggi pomeriggio, il sindaco Marco Bucci ha ricevuto l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar. Nel corso dell’incontro, avvenuto nell’ufficio del primo cittadino a Palazzo Tursi, sono stati trattati diversi argomenti come la portualità, la logistica e l’importanza crescente delle sinergie tra le città del Mediterraneo, anche in vista dello sviluppo di nuovi progetti.

L’ambasciatore è stato poi accompagnato dall’assessore alla cultura Barbara Grosso, a visitare Palazzo Spinola in via Garibaldi, dove il massimo rappresentate di Israele in Italia ha potuto ammirare le bellezze dei Rolli, cogliendo nei dipinti e negli affreschi, raffiguranti la laboriosità e l’imprenditorialità dei liguri, i legami intercorsi nel tempo tra Genova e la sua comunità ebraica, una delle più antiche e prestigiose del nostro Paese.

«Con l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar, oggi a Genova per una visita di cortesia alle istituzioni locali, abbiamo visitato alcuni Palazzi dei Rolli – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – L’ambasciatore ha apprezzato moltissimo la magnificenza di queste antiche dimore appartenute alla nobiltà della Superba e ha lodato la bellezza della nostra città, manifestando il desiderio di tornare presto a visitarla».