Formello. Primo tempo da prima della classe, per la formazione di Felice Tufano, che dopo due minuti si è portata in vantaggio sui pari età della Lazio, grazie a Di Stefano che si è fatto trovare ben appostato sul secondo palo, in modo da sbloccare il risultato, mettendo una facile palla alle spalle di Furlanetto.

Prima della mezz’ora, è stato Nik Prelec, servito in area da Yepes Laut, ad evitare due difensori biancocelesti e a sparare un bolide, col suo sinistro, alle spalle del portiere laziale (2-0).

Il finale della prima frazione è stato frizzantissimo, con Giordano che ha messo sulla testa di Di Stefano un pallone d’oro (palo sfiorato) e subito dopo il brillante laziale Moro che ha impegnato severamente Zovko (che ha salvato. deviando sul palo). Ma non è finita qui, perché prima Siatounis ha fatto un coast to coast (concluso con una bomba disinnescata da Furlanetto) e poi l’ala destra Castigliani, in versione Mennea, ha lasciato sul posto lo stesso greco ed ha superato Zovko, accorciando le distanze.

A metà ripresa, è stato ancora il duo Giordano/Di Stefano a ristabilire le distanze, col giocatore di fascia, che ha messo in mezzo la solita sapiente palla e l’attaccante catanese che d’esterno destro ha superato “di fino” Furlanetto.

Il poker lo ha poi calato Nik Prelec, che è andato via di prepotenza dalla trequarti, si è presentato solo davanti a Furlanetto, lo ha evitato con una finta e messo in rete il quarto meritato goal.

Una vittoria netta, con la Samp che ringrazia il Genoa per aver battuto la Roma e raggiunge i giallorossi in testa alla classifica.

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani, Mussolini (dal 46° Novella), Armini, Franco (dal 75°Tare), Ndrecka; Nasri (dal 60° Marino), Bertini, Czyz; Shehu (dal 75° Pica); Castigliani, Moro (dall’85° Cesaroni).

A disposizione: Gabriel Pereira, Peruzzi, Migliorati, T. Marino, A. Campagna. Allenatore: Menichini.

Sampdoria (3-5-2): Zovko; Angileri, Obert, Yepes Laut, Siatounis (dall’86° Aquino), Giordano, Ercolano (dal 57° Somma), Brentan (dal 57° Francoforte), Prelec (dal 90° Montevago), Trimboli, Di Stefano (dall’86° Gaggero).

A disposizione: Saio, Paoletti, Marrale, Canovi, Pedicillo, Napoli, Sepe. Allenatore: Tufano.

Arbitro: sig.ra Marotta di Sapri. Assistenti: Somma e D’Apica di Castellammare di Stabia.