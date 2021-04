La PSA Olympia chiude la prima fase di campionato con un’altra vittoria

Genova. Mancava un ultimo tassello alla PSA Olympia per chiudere nel modo migliore possibile la prima fase del campionato di Serie B1 e le ragazze di coach Zanoni non hanno deluso le aspettative. A Borzoli le gialloblù centrano matematicamente un obiettivo storico come il primo posto nel girone A2 di B1 grazie alla vittoria per 3-0 nel recupero della sesta giornata contro la Pallavolo Acqui Terme.

La sfida tra le mura amiche del PalaFigoi è senza storia, netto dominio delle leonesse dall’inizio alla fine contro un avversario rimasto fermo molto tempo causa Covid e che, in questo mese di aprile, sta recuperando le gare rinviate.

L’avvio in tutti e tre set è il medesimo per la PSA Olympia: partenza a razzo con diversi punti di vantaggio sulle ospiti per poi controllare ed impedire ogni tentativo di rimonta. Il primo set chiuso 25-18, il secondo 25-20, infine il terzo 25-13. Nell’arco della gara coach Zanoni schiera in campo quasi tutti le giocatrici della rosa a disposizione e tutte si sono fatte trovare pronte.

Assolutamente soddisfatto del risultato coach Matteo Zanoni: “Abbiamo giocato una buona gara, siamo in fiducia e ci tenevamo a finire al primo posto. Abbiamo un mese per ricaricare le pile, ci dedicheremo per mettere a punto alcune cose che possono venire meglio”.

Al settimo cielo anche il patron Giorgio Parodi: “Abbiamo finito questo girone in testa e sono molto orgoglioso di come è andata. Faccio i complimenti alle ragazze, agli allenatori. Abbiamo messo un altro tassello nostri ultimi tre anni di record. Sognare non costa nulla, sognare ci piace, l’ambiente è carico”.

L’accesso ai playoff era già arrivato ufficialmente qualche settimana fa, ma con questa vittoria il primo posto per la PSA Olympia è matematico. Confermata la leadership nel girone, sarà il Volley Parella Torino l’avversario nel primo turno di playoff, squadra arrivata quarta nel girone A1. L’appuntamento è quindi tra circa un mese per la seconda fase di questa stagione.