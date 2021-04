Jet privati: quali opportunità per le aziende grazie al noleggio?

Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica nel settore della business aviation ha permesso di ampliare il bacino d’utenza di questo servizio, rendendolo decisamente più accessibile a un numero sempre maggiore di aziende. In particolare, è il noleggio online di jet privati a offrire oggi le migliori opportunità, per gestire in modo più efficiente le trasferte di lavoro e i viaggi d’affari.

I broker aerei moderni forniscono soluzioni estremamente efficaci, con la possibilità di prenotare online in pochi minuti organizzando qualsiasi tipo di spostamento aziendale, dai voli privati di corto raggio in Italia, fino a quelli a medio e lungo raggio in Europa e al di fuori della UE. Tutto ciò è possibile grazie al controllo degli slot di decollo e atterraggio, un aspetto che permette alle società specializzate di fornire servizi personalizzati.

Il valore aggiunto del noleggio di jet privati per le aziende

Questo nuovo approccio alla business aviation assicura diversi benefici per le aziende e gli imprenditori. Al giorno d’oggi i vantaggi di volare con un aereo privato sono numerosi, a partire dal risparmio di tempo, una risorsa preziosa per le imprese, che si traduce in maggiore produttività.

La perfetta pianificazione del volo permette di progettare un viaggio di lavoro adatto alle esigenze aziendali, minimizzando i tempi morti e le attese e velocizzando di fatto la durata complessiva dello spostamento. Inoltre, non bisogna dimenticare l’elevata flessibilità degli orari e delle date di partenza e ritorno, con soluzioni decisamente più ampie rispetto all’aviazione civile.

Noleggiare un aereo privato significa anche non trascorrere molto tempo al terminal, con la possibilità di usufruire di percorsi aeroportuali agevolati per accelerare i controlli di sicurezza e l’imbarco, con procedure più rapide anche per lo sbarco e l’accesso ai successivi mezzi di trasporto necessari per raggiungere la destinazione finale.

Per quanto riguarda le possibilità di risparmio, inoltre, accanto alle tariffe sempre più convenienti si affianca l’opportunità di sfruttare i voli senza passeggeri a bordo. Questa modalità permette di ridurre ulteriormente il costo dello spostamento, in quanto l’aereo si deve riposizionare per effettuare il volo successivo.

Come funziona il noleggio di aerei privati per le trasferte aziendali

Oggi il funzionamento del noleggio di jet privati è quasi completamente digitalizzato, perciò è possibile gestire l’intera operazione online in modo semplice e veloce.

Il primo passo consiste nell’invio della richiesta, utilizzando una piattaforma telematica per inserire tutte le informazioni sul volo aziendale, tra cui la destinazione di partenza e quella di arrivo, la data e il giorno, il numero dei passeggeri e i propri contatti.

Una volta mandata la domanda, gli esperti inizieranno a trovare le migliori soluzioni possibili, cercando di individuare con il supporto di tecnologie evolute voli in grado di garantire un elevato rapporto qualità-prezzo. Infine, gli specialisti preparano un preventivo di spesa con alcune proposte che potrebbero soddisfare la richiesta, fornendo anche informazioni dettagliate in merito agli aerei e al tipo di servizio.

Infine, se l’opzione identificata è adatta alle proprie esigenze aziendali, non resta che confermare ed effettuare il pagamento, realizzando l’operazione con una carta di credito, un bonifico bancario, un sistema digitale o, in alcuni casi, anche con una transazione in criptovalute. Naturalmente, viene sempre garantita la massima tutela della privacy, infatti nella business aviation si cerca di proteggere l’identità dei passeggeri, evitando di pubblicizzare i nominativi in nessun modo e usando un approccio molto discreto.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di richiedere anche servizi particolari a bordo o dopo l’atterraggio. In questo settore l’assistenza su misura è la prassi, con la possibilità di contare su un supporto qualificato sempre molto attento alle necessità dei clienti, un aspetto che rende i voli privati un servizio differenziato in confronto alle alternative proposte dall’aviazione civile tradizionale.