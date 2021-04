Incidente sulla Aurelia all’altezza di Vesima, grave ciclista travolto da una moto

Genova. Un uomo tra i 50 e i 60 in sella a una bicicletta è stato travolto da una moto questo pomeriggio, poco dopo le 17e30, in via Rubens, il tratto di Aurelia tra Voltri e Arenzano, all’altezza della galleria di Vesima.

L’uomo a bordo della bici ha avuto la peggio, nell’incidente, ed è stato trasportato in ospedale al San Martino in codice rosso, il più grave.

Ferito in maniera più lieve anche il conducente della motocicletta. Il mezzo nell’impatto ha preso fuoco.

Sul posto i militi di una pubblica assistenza, la Croce Voltrese, e l’automedica oltre alla polizia locale per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa.

Articolo in aggiornamento.