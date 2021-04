Incidente nella notte in largo Zecca: taxi si ribalta, ferito il conducente

Genova. Rocambolesco incidente la scorsa notte intorno alle 23 in largo Zecca, nel pieno centro di Genova.

Per cause in via di accertamento, il conducente di un taxi che andava in direzione Ponente ha perso il controllo ed ha finito la corsa ribaltandosi sul tetto. Uscito autonomamente dall’abitacolo è stato soccorso dal 118.

A bordo non c’erano passeggeri.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e la vettura.