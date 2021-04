Genova. Durante un controllo all’interno dei Giardini Govi, ieri pomeriggio una pattuglia delle volanti ha identificato una donna di 46 anni, nigeriana, scoprendo che doveva scontare due anni e mezzo di carcere per un cumulo pene.

La donna, irregolare sul territorio, è stata arrestata e portata nel carcere di Pontedecimo.

Inoltre, dalla perquisizione è emerso che aveva in tasca diversi documenti appartenenti a terze persone, per cui è stata anche denunciata per furto.