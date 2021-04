Genova. Un cittadino sudamericano di 40 anni è stato arrestato per resistenza sabato notte dai carabinieri del radiomobile.

Fermato per un controllo mentre si aggirava in piazza Massena, il 40enne ha cominciato a insultare i militari e, nel tentativo di fuggire, li ha colpiti con calci e pugni. Il 40 enne, sudamericano, è stato arrestato per “resistenza e oltraggio a P.U.”.

L’uomo è stato anche denunciato per il mancato rispetto della normativa anti covid.