Il portiere del Genoa Alberto Paleari ospite della società Angelo Baiardo

Genova. Si è svolta, sul terreno della società Usd Angelo Baiardo, una seduta di allenamento dedicata ai giovani portieri della società del presidente Cristina Erriu e l’ospite d’onore della giornata è stato Alberto Paleari, portiere del Genoa.

Regista impeccabile di questo incontro sportivo è stato Fabrizio Barsacchi, direttore sportivo dei ‘draghetti’.

“E’ stata una giornata molto bella e stimolante – attacca Barsacchi – in un momento dove gli stimoli sono quelli che sono, perché non vediamo la fine di questa terribile situazione, che limita, sportivamente parlando, tutti i ragazzi”.

“Il tutto è stato organizzato grazie al lavoro di Flavio Pareto (responsabile del settore giovanile della società di Via Mogadiscio) e da Roberto Furia (responsabile scuola portieri) – continua il direttore – per quanto mi riguarda ho agito da collante tra la mia società, il Genoa ed l’estremo difensore Alberto Paleari“.

“I nostri portieri ed i preparatori (30 ragazzi e sei istruttori) hanno fatto tesoro di un momento sportivo particolarmente interessante e propositivo ed alla fine ci sono stati regali e piccoli gadget autografati per tutti, da parte dello stesso Alberto Paleari ed Andrea Masiello, che ci hanno onorato della loro presenza”.

“E’ stato centrato in pieno l’obiettivo della società Baiardo è cioè quello di regalare il sorriso a questi ragazzi – conclude Fabrizio Barsacchi – il tutto non resterà una mosca bianca, ma cercheremo di replicare giornate come queste, facendo intervenire altri personaggi di tale caratura”.