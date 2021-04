Genova. Al passaggio dei mezzi pesanti, la trave della carreggiata oscilla di qualche centimetro, ondeggiando vistosamente sopra il pilone che la sorregge. Questo è quello che accade sotto uno dei viadotti di Traso, sulla Statale 45 della Val Trebbia, che collega Genova Piacenza passando dalla Val Bisagno, viadotti che ogni giorno sopportano il peso di centinaia di mezzi che raggiungono la nostra città, camion e corriere comprese.

Ed è proprio al passaggio di questi mezzi che le oscillazioni sono più evidenti, con tutta la trave che vibra, rispetto alla percezione che si può avere da sotto, da giunto a giunto. Nei giorni scorsi dai residenti era partita la segnalazione riguardo l’ammaloramento dei piloni di uno dei tre viadotti che permettono al tracciato di bypassare Traso: ma oltre alle crepe e alle infiltrazioni, questa volta c’è di più.

Se da un lato della trave, la base di appoggio è interessata da crepe e rotture del calcestruzzo, tali da far emergere i tondini dell’armatura, dall’altro lato, quello più a monte, la trave risulta non aderente al pilone, arrivandolo a sfiorare solamente al passaggio in velocità dei mezzi più pesanti. Da sopra l’effetto è meno evidente, anche se è facile notare il disallineamento del giunto.

La risposta elastica della struttura in calcestruzzo di per sé potrebbe anche non pregiudicare la stabilità statica dell’opera, anzi, è proprio per la sua elasticità che il cemento armato si è conquistato negli anni (secoli oramai) il posto di assoluto protagonista per le opere viarie. Quello che lascia perplessi è lo stato di manutenzione dell’opera, nonostante in questi anni Anas abbia provveduto più volte ad intervenire sulle infrastrutture della vallata.

A seguito delle segnalazioni dei giorni scorsi, anche il comune di Bargagli ha ufficialmente lanciato l’allarme chiedendo all’ente gestore una più attenta verifica. Anas, come comunicato nei giorni scorsi, ha confermato che la situazione è nota, e come tutti i ponti di Anas viene monitorato ogni 90 giorni, e sul viadotto è in programma un intervento specifico per il rifacimento del calcestruzzo ammalorato.