Il lungomare di Recco si rifà il look, parte il concorso per disegnare il nuovo waterfront

Recco. Il Comune di Recco ha lanciato il bando di concorso nazionale per la riqualificazione ambientale della parte centrale del lungomare. È partita dunque l’operazione waterfront con cui si intende ridisegnare la zona mare, compresa tra via Biagio Assereto il lungomare Bettolo e piazzetta del Capitaneato, per rilanciare l’immagine turistica della città.

Il concorso, aperto ad architetti e ingegneri italiani abilitati alla professione, è articolato in un’unica fase con partecipazione esclusivamente in forma anonima ed è finalizzato a individuare la migliore proposta tra quelle presentate entro il termine fissato del 30 aprile alle ore 12. Chiuso il bando si nominerà la commissione giudicatrice. Faranno parte della giuria, tra gli 11 componenti, i rappresentanti della facoltà di Architettura di Genova, dell’ordine degli architetti di Genova e del Politecnico di Milano. Il costo complessivo dell’opera sarà di 1 milione e mezzo di euro.