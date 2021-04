Il Genoa a Bologna ottiene solo un pareggio a reti bianche

Genova. Ancora un pareggio per il genoa primavera, che sabato 24 aprile a Bologna ha chiuso il match a reti involate. Una gara con poche emozioni, che divide la posta e lascia scontenti entrambi i team.

Chiappino schiera Agostino; Dellepiane, Boci, Gjini; Serpe, Dumbravanu, Eyango, Sadiku, Della Pietra; Besaggio, Kallon. I padroni di casa, allenati da Zauri, replicano con Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti), Montebugnoli; Grieco, Farinelli; Rocchi, Pagliuca, Rabbi; Vergani.

Il Genoa prova a partire in pressing, ma il primo tiro tocca a Pagliuca, murato dalla difesa genoana. Veramente poche le azioni di rilievo: al ventesimo un cross per Vergani è ben intercettato dalla difesa, mentre cinque minuti dopo un calcio di punizione di Besaggio ottiene solo un calcio d’angolo. Kallon non trova la porta al 36′ e il primo tempo si ferma lì. Squadre a riposo con una certa delusione, data da un risultato che non soddisfa davvero la classifica di nessuno.

La ripresa non vede cambiamenti di ritmo, nonostante le sostituzioni che si succedono in entrambe le formazioni lungo i quarantacinque minuti. Piccolo brivido con una parata di Molla al 50′, ma si ferma tutto per fuorigioco. Rabbi, nel Bologna, mette a lato in due occasioni, attorno al 70′; poi è il portiere Molla a perdere un pallone a favore di Cenci, che però gli calcia nuovamente addosso. La gara scivola via verso il pareggio a reti inviolate.

I rossoblù si trovano così al nono posto della classifica, in arretramento rispetto a qualche settimana addietro, ma comunque segno di un 2021 positivo. I 28 punti fin qui conquistati sono condivisi con Milan e Atalanta e garantiscono ancora un marhgine di soli tre punti rispetto al sesto posto.

Il prossimo match del Genoa sarà domenica 2 maggio, quando a Genova giungerà il Cagliari. La formazione sarda occupa il dodicesimo posto in classifica, quattro punti sotto i genovesi.