Il decreto Sostegni e la digitalizzazione: come accedere agli aiuti

Il decreto Sostegni è un decreto legge che ha l’obiettivo di apportare misure di aiuto alle categorie più colpite dalla crisi dovuta al Coronavirus. Si tratta di un decreto che prevede aiuti a varie categorie di lavoratori. Sono inclusi ad esempio i lavoratori autonomi, gli stagionali e gli intermittenti.

I lavoratori autonomi possono accedere agli aiuti se nel 2020 hanno avuto un calo di fatturato almeno del 30% rispetto al 2019. I lavoratori stagionali e in somministrazione hanno diritto ad un’indennità di 2400 euro se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019. I lavoratori intermittenti hanno diritto, come gli stagionali, ad un’indennità onnicomprensiva di 2400 euro se hanno cessato o ridotto involontariamente il rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019. La stessa indennità è prevista per gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita IVA e con reddito inferiore a 5000 euro. Qualora queste categorie non avessero già fatto richiesta in precedenza è possibile presentare la domanda fino al 28 maggio.

Secondo le più recenti ipotesi il decreto Sostegni bis, che verrà approvato nelle prossime settimane, prevede l’erogazione a fondo perduto di 20 miliardi e introduce una novità rispetto al decreto ora in vigore. Per i lavoratori autonomi e le aziende l’accesso è sempre consentito con un calo di fatturato del 30%, ma la somma spettante sarà maggiore perché parametrata su due mesi di fatturato perso e non sulla perdita mensile media.

