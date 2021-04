Il De Akker Team vince, ma per la Rari Nantes Sori è stato un buon test

Sori. La Rari Nantes Sori è stata sconfitta per 12 a 6 a Bologna dal De Akker Team, ma la prestazione che chiedeva mister Mattia De Ferrari si è vista, facendo attenzione a non prendere contropiedi e regalare gol agli avversari con troppa facilità.

La squadra granata rimane in partita per quasi tre tempi, ma alla lunga nella terza frazione la superiorità del Bologna emerge in maniera evidente, con un parziale netto che affossa Penco e compagni.

Non era la gara da vincere, ma serviva per allenare la testa in vista dell’importante sfida contro il Como, in programma tra due settimane.

Occasione importante per vedere l’esordio di Gabriele Benvenuto e quello tra i pali di Matteo Tanganelli, che ha ben figurato nei minuti finali. Belle le prestazioni di Olcese e Costa, autore di una doppietta, e questa per la società granata è una bella notizia.