Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova punta sulla formazione on line Nuovi indirizzi e prossimi incontri

Genova. A partire dal gennaio 2021, in pieno accordo con l’Associazione & Formazione, l’attività formativa è passata in capo al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova, che assicurerà ai propri Iscritti l’erogazione di tutti gli eventi in modalità webinar e in presenza.

L’Associazione & Formazione continuerà l’attività di formazione in streaming on demand, attraverso GeoWeb, e in modalità FAD-Q.

Allo scopo, il Collegio si è dotato di un nuovo gestionale corsi che consente agli Iscritti di monitorare in tempo reale l’offerta formativa, procedere con l’iscrizione agli eventi d’interesse, effettuare i relativi pagamenti ed estrarre copia degli attestati di partecipazione.

La politica del Collegio è quella di fornire sempre nuovi servizi all’avanguardia avvalendosi di partnership di prestigio, non ultima quella con Il Sole 24 ORE, che ci vedrà coinvolti in un webinar il prossimo 19 aprile.

Un’altra caratteristica dei corsi è quella di avvalersi di docenti di acclarata fama e competenza nei settori specifici.

“L’impegno sta portando ottimi risultati come si vede dal numero di iscrizioni ai corsi e anche dalla presenza di partecipanti da tutta Italia.”, come ci dice il Presidente Paolo Ghigliotti “Abbiamo voluto reagire alla costrizione che questa pandemia ci impone e abbiamo lavorato assiduamente per far sentire la nostra presenza agli iscritti e a chi ancora non ci conosceva. Molte le novità che metteremo in piedi quando si potranno di nuovo fare gli incontri in presenza ma ormai la modalità on line è collaudata e resterà un canale previlegiato della formazione che il nostro Collegio eroga.”

Principali incontri di aprile

TAVOLA ROTONDA Bonus Fiscali: i professionisti si confrontano

16 aprile 14 e 30 18 e 30

L’evento vuole essere un momento di informazione e riflessione sulle misure agevolative atte a rilanciare il settore dell’edilizia in Italia, fornendo la possibilità ai Partecipanti di presentare quesiti ai Relatori, Professionisti tra i più qualificati del settore, che potranno fornire orientamenti e risposte oltre che sollecitare dibattiti sulle questioni più complesse.

Geom. Pietro Lucchesi Consigliere del CNG

Prof. Ing. Paolo Cavalletti Docente di Impianti tecnici alla Facoltà di Ingegneria dell’università di Genova

Dott. Giovanni Accardo Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate della Liguria

Dott. Francesco Cinaglia Dottore Commercialista, titolare dello Studio FC & Partners

Dott. Marco Oliveri Analista del rischio, tecnica assicurativa e gestione sinistri per coperture assicurative di responsabilità civile e tutela legale per i professionisti

Sarà presente il Presidente del Collegio dei Geometri di Genova Geom. Paolo Ghigliotti

Moderatore il Geom. Stefano Armano Vice Presidente del CGG

WEBINAR: Il superbonus in pratica: limiti e potenzialità

19 aprile dalle 17 alle 19

• i bonus per la riqualificazione del patrimonio immobiliare: un quadro sinottico

• le regole di utilizzo dei bonus: l’ottimizzazione tecnico-economica

• il 110%: un superbonus tra luci ed ombre

Ing. Arch. Luca Rollino, c2r energy consulting, esperto de il sole 24 ore

Il ruolo del fiscalista, consulente nell’intero processo di istruzione della pratica

dott. Francesco Cinaglia studio fc & partners

Moderatore il geom. Stefano Armano vice presidente del CGGE