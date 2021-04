Gruppo Città di Genova, un weekend positivo tra corsa e marcia

Genova. Weekend da incorniciare per il Gruppo Città di Genova, con il nuovo record ligure Under 23 di Mattia Braggio e pioggia di primati personali.

Partiamo da sabato 17 aprile, dove a Villa Gentile si sono svolti i campionati regionali sui 20’ di corsa Allieve e 30’ Allievi. La prima a scendere in pista è Sara Ierardi che sale sul podio, ottenendo una medaglia di bronzo, grazie ai 4.587 metri, percorsi. Tocca poi a Daniele Parodi, autore di un’ottima gara: guardingo all’inizio e poi con il giusto piglio conquista un ottimo secondo posto e chiude la sua prima esperienza sui 30′ di corsa con 8.304 metri percorsi. Il compagno di squadra Carlo Maria Castello chiude percorrendo 7.211 metri.

Veniamo alla superba prova dei marciatori del team genovese a Bergamo, dove si è svolta la terza prova del Campionato di Società. Ancora in evidenza Mattia Braggio che, sui 10 chilometri, in pista, in un contesto di assoluto valore nazionale, realizza con 44’14″94 il nuovo record ligure Under 23 sulla distanza.

La prova più bella arriva dagli allievi Cristian Improta ed Alessio Ciriotti. Cristian perché si è reso protagonista di una gara di indiscusso valore (è al suo primo anno nella categoria), chiudendo in 49’26″22, personale e gran bel tempo; lo stoico Alessio, che è stato costretto per un problema al ginocchio a ritmi un po’ più lenti, ha chiuso in 55’30″86, portando a casa nonostante tutto un quinto posto utilissimo per il Campionato di Società. La squadra del Gruppo Città di Genova, si conferma al secondo posto nella classifica nazionale.

Buone nuove anche da entrambe le allieve genovesi: podio e personale per Veronica Parodi, sesta assoluta in 29’17″21, e personale per Sara Buffa, nona assoluta con 31’22″31.