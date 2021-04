Grossa fuga di gas in corso Perrone, strada chiusa all’altezza dell’Ansaldo

Genova. Una grossa fuga di gas si è verificata ieri sera in corso Perrone all’altezza dello stabilimento di Ansaldo Energia. La strada è stata chiusa alle 23.35 e risulta tuttora interdetta al traffico tra via Ferri e via Perini.

Sul posto ci sono la polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici di Iren che da ieri sera stanno scavando per individuare la tubazione da cui proviene la perdita.

Al momento non è stato necessario procedere ad alcuna evacuazione.

Il traffico è deviato su via Borzoli e via 30 Giugno.

Notizia in aggiornamento