Gran Trail Rensen fissato per il 9 maggio, unico percorso di 30 km

Arenzano. Il Gran Trail Rensen torna in calendario e propone per il prossimo 9 maggio una “Special edition“, svincolandosi dai lacci non solo della pandemia che ha portato all’annullamento della scorsa edizione, ma anche dei conseguenti impedimenti burocratici che hanno costretto lo staff organizzativo a scegliere un compromesso. L’edizione di quest’anno sarà infatti diversa da quelle solite, articolata su un solo percorso, di 30 km per 1.950 metri di dislivello per rendere più snelle tutte le operazioni di partenza e arrivo in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

È un percorso che darà soddisfazione a chi lo completerà, abbinando la giusta dose di tecnica a paesaggi e profumi inebrianti. Il tracciato è disegnato all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua, con sentieri e strade bianche, antiche vie del commercio che collegavano la Liguria al Basso Piemonte. Un percorso tutto da scoprire e che porta con sé un grande carico di storia.

Le iscrizioni sono già partite e il pagamento sarà possibile dal 16 aprile, data del nuovo Dpcm che regolamenta le manifestazioni sportive, al costo di 30 euro per un tetto massimo di 400 concorrenti. La gara è inserita nel calendario nazionale Uisp, quindi sarà possibile disputarla anche da parte di coloro che provengono da fuori regione, purché in possesso di regolare autocertificazione. Nel caso malaugurato che la Liguria entri in zona rossa, la prova sarà rinviata.