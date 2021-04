Gli eventi di interesse nazionale approvati dal Coni

Come era nelle aspettative il Coni ha recentemente aggiornato fino al 6 giugno 2021 la lista degli eventi e delle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale. Pare utile ricordare che secondo l’art.18 dell’ultimo decreto del governo gli atleti agonisti sia di sport individuali che di squadra che partecipano a questi questi campionati hanno la possibilità di allenarsi in deroga delle attuali restrizioni anche nelle zone rosse e di disputare i campionati.

Ne riportiamo qui di seguito la versione integrale:

Art. 18

(Competizioni sportive di interesse nazionale)

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Per quanto riguarda la FIGC nessuna sorpresa con la conferma per i campionati dilettanti della Serie D e l’aggiunta dei campionati di Eccellenza maschile e femminile e della serie C di calcio a 5 maschile e femminile.

Qualche sorpresa arriva invece dagli Enti di Promozione Sportiva che con poche eccezioni propongono vari campionati e tornei approvati di interesse nazionale. Per eventuali inserimenti di campionati o tornei mancanti ricordiamo la funzionalità a disposizione.

Ecco il dettaglio:

ACSI

8° Trofeo Nazionale di Calcio Giovanile

Campionato Nazionale Calcio Over 50 – Prima Fase

Trofeo Nazionale Calcio a 5 Femminile

Campionato Calcio a 5 (Futsal)

Coppa Italia Nazionale Medici – Eliminatorie

Coppa Italia Calcio a 5 e calcio a 7

Coppa Italia Medici – Final Eight

Campionato Calcio ACSI cat. A5, A7, A11 – Fase 3 cat. A5, A7

AICS

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5 – a 7 – a 8 Amatori» Qualificazioni Nazionali

ASC

CIRCUITO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO E FUTSAL A.S.C.

ASI

CALCIO A 5 M/F – CALCIO A 7 E 11 M e giovanile

CSAIN

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5 – a 7

CSI

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5 – a 7

ENDAS

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5

LIBERTAS

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5

MSP

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5

OPES

Campionati Nazionali di Calcio

PGS

Campionati Nazionali di Calcio a 11, Under 17 e Under 15

UISP

Campionato Nazionale UISP Calcio a 5, 7, 8, 11

USACLI

Campionati Nazionali di Calcio a 11 – a 5 – a8 – a 7

Torneo si riparte

Torneo Giovani Speranze