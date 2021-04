Genova24 cambia pelle: un giornale tutto nuovo, proiettato nel futuro

Era il 10 ottobre 2010, e a Genova si affacciava una piccola scommessa dell’informazione: Genova24. Una redazione piccola ma motivata e un sogno: diventare un riferimento sul web per la città e per tutta la Liguria. Dieci anni e mezzo dopo, quel sogno è reale: il “piccolo” Genova24 si è fatto grande, e oggi si è ritagliato un posto tra i big dell’informazione genovese.

Ma a noi non piace stare fermi, adagiarci. E così, da oggi Genova24 cambia pelle con un giornale tutto nuovo. Con articoli più leggibili e graficamente accattivanti, con una home page più organizzata e “ariosa”. Un giornale più bello, fruibile e interattivo, proiettato nel futuro dell’editoria digitale. Nel quale continuerete a trovare i nostri punti di forza, ma che rispetto a ieri vi offrirà molto di più. E progettato per evolversi e crescere con noi, in modo che questo non sia un punto d’arrivo ma l’inizio di un percorso.

TEMI DEL GIORNO – Il cambiamento è evidente fin da subito: i temi del giorno sono elencati in cima, ancora prima della notizia d’apertura, e vi rimandano a tutti gli articoli su quell’argomento. Poi, dopo una sezione con le notizie “in primo piano” (relativamente simile, almeno a livello strutturale, a quella a cui eravate abituati), iniziano le novità. Lì dove prima il giornale per certi versi “finiva”, oggi comincia.

I BOX TEMATICI – Da oggi il sito è più “lungo” grazie a dei box tematici nei quali trovare più facilmente le notizie che vi interessano. Tra lo Sport e gli Eventi, che già vi proponevamo nel vecchio sito, troverete già in home page, sempre nello stesso posto (quindi facili da trovare) le principali notizie di Politica, Economia e Lavoro. E la struttura “elastica” del nuovo sito ci permetterà, nel corso del 2021, di espandere queste sezioni con nuovi temi. Per raccontarvi sempre “di più” cosa accade a Genova.

LE AREE GEOGRAFICHE – Di lato, nel frattempo, trovate come prima il Meteo, le Lettere, o l’Oroscopo. Ma anche qui ci sono novità: alcune “barre” vi propongono le notizie principali legate a specifiche aree della città e della provincia. Sempre “nello stesso posto”, per imparare a trovarle rapidamente.

FINESTRA “DAL MONDO” – Pur continuando a voler essere il riferimento per la nostra provincia, ormai sempre più spesso ci troviamo a dover raccontare anche cosa accade altrove: in questo mondo interconnesso le barriere geografiche si assottigliano. E allora, sotto il Meteo, ecco un nuovo spazio dedicato a ospitare proprio eventuali notizie “non savonesi” ma comunque di grande interesse per noi.

ARTICOLI PIU’ LEGGIBILI e FOTO PIU’ GRANDI – Le novità sono evidenti anche aprendo un articolo. Ora il testo è più spaziato e leggibile, la foto di copertina è più grande, le fotogallery più immediate e accattivanti, gli articoli correlati messi in evidenza. E di lato trovate dei rimandi immediati alle principali notizie della home e alle ultime della stessa città di cui state leggendo: un modo per proseguire immediatamente la lettura proprio con ciò che può maggiormente interessarvi. A meno che non si tratti di un articolo davvero importante: allora vedrete (come in questo articolo) un template “speciale”, senza pubblicità, senza distrazioni, per valorizzare al massimo il contenuto e darvi un “valore aggiunto”.

I VOLTI DEGLI AUTORI – Altra novità: da oggi, negli articoli firmati, accanto al nome trovate il volto dell’autore. Una scelta di trasparenza, perché la costruzione di una sempre maggiore credibilità passa anche dal “metterci la faccia”. Vogliamo che per voi Genova24 sia sempre meno astratto, che sappiate riconoscerci per strada e possiate abbinare un volto a quella voce che su Facebook vi racconta in diretta cosa accade.

UN SITO PRONTO A CRESCERE – Un nuovo spazio valorizza la Fotonotizia, altri sono ancora invisibili ma pronti nei prossimi mesi ad accogliere nuovi contenuti. A differenza del precedente, il nuovo sito è progettato in modo “modulare” per permettere alla redazione in autonomia di lanciare nuovi spazi, temi o iniziative editoriali in qualsiasi momento.

Il nuovo giornale è pieno di “più”: più bello esteticamente, più facile da consultare, più leggibile, con più articoli, più aree tematiche, una home più lunga, spazi più adatti, articoli “speciali” senza pubblicità. Perché il nostro obiettivo è stato confermare tutto quello che c’era, non eliminare nulla ma dare solo “di più”. Ed è solo l’inizio: da oggi, con questo nuovo sito, il giornale intraprende un percorso di crescita.

Malgrado il giornalismo stia affrontando una crisi di fiducia e a volte anche di sostenibilità economica, Genova24 va molto bene. Con una presenza su ogni genere di piattaforma informativa che ci vede leader nell’editoria locale a livello nazionale e internazionale (come dimostra il fatto che Google ci abbia scelti come suo giornale di riferimento per l’iperlocale). Insomma, stiamo rispettando la promessa di portare Genova e la sua provincia nel mondo.

Quello di oggi è un grande passo avanti, ma vogliamo farne altri. E vogliamo farli con voi, con le comunità dove viviamo, con le singole persone, le associazioni, le scuole, gli enti e le aziende. Per questo abbiamo voluto creare le basi per un giornale più “vasto”: perché della nostra provincia vogliamo raccontarvi tutto, ma proprio tutto. Perché la cronaca nera o la politica sono importanti, ma la vita è fatta di tanto altro. E noi vogliamo esservi sempre più vicini, dare spazio alle vostre idee, ai progetti, ai piccoli gesti quotidiani. Vogliamo diventare sempre più “il” riferimento della provincia di Genova per la comunicazione: non solo un semplice strumento informativo, ma una community realmente utile nella vita quotidiana di tutti.