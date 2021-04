Genova Calcio, Marco Vacca: “Bravi tutti i ragazzi e avere una squadra così giovane è una soddisfazione”

Celle Ligure. Netto successo per la Genova Calcio, che si è imposta per 4 a 0 sul campo del Varazze Don Bosco. I biancocrociati hanno messo il risultato al sicuro in poco più di mezz’ora, portandosi sul triplo vantaggio già al 33°

Il presidente Marco Vacca commenta così l’incontro: “L’autogol ci ha spianato la strada, poi abbiamo segnato immediatamente il secondo gol. Faccio i complimenti a Lobascio per la prestazione, ma anche a tutti i ragazzi perché oggi, veramente, ho visto che hanno percepito tutto il lavoro del mister in settimana“.

Per la squadra genovese, un ottimo inizio: 4 punti in due partite. “In questo torneo bisogna andare avanti partita per partita – spiega Vacca -. Noi non abbiamo obiettivi particolari, proviamo a giocarci il possibile. Più andiamo avanti, meglio è. Noi ci facciamo trovare pronti: rispetto per tutti, paura di nessuno. Andiamo avanti bene. Sono anche contento che il mister abbia fatto giocare parecchi giovani ed abbia provato parecchie cose: c’erano tantissimi giovani in campo, 2000, 2001, 2002, e questa è una soddisfazione. La nostra è una squadra giovanissima”.

“Per il momento siamo contenti: prendiamoci questo risultato. Guardiamo le altre: magari qualcuna aveva più aspettative e magari sta faticando più di quanto si immaginasse. Abbiamo visto nell’altro girone squadre giovani tipo il Rivasamba cos’è riuscita a fare. Sicuramente è un qualche cosa da cui dobbiamo trarre degli insegnamenti e un po’ di esperienza e dobbiamo tenerne conto per il futuro” conclude il presidente della Genova Calcio.