Genova Calcio, Laura Bevilacqua:”Il pareggio rispecchia i valori delle due squadre in campo”

Genova. Genova Calcio e Cairese si dividono la posta (1-1) al termine di una gara nella quale entrambe le contendenti hanno cercato di portare a casa la vittoria.

Laura Bevilacqua, responsabile dell’area comunicazione della società del presidente Marco Vacca, analizza per Mixed Zone (il programma sportivo che va in onda, in diretta, ogni lunedì, ore 21.30, su Genova24.it ed IvgSport), l’andamento della partita di ouverture del campionato di Eccellenza, che metteva di fronte due squadre di grande spessore.

“È stata una partita giocata a buon ritmo tra due squadre, che saranno sicuramente protagoniste nel girone A – afferma Laura Bevilacqua – la Cairese, sotto di una rete, realizzata da Cappannelli, ha giocato per oltre un’ora in dieci uomini, riuscendo a trovare il pareggio con un gran tiro dalla distanza di Moretti”.

“La gara è stata giocata a viso aperto da entrambe le contendenti, che hanno sempre cercato di superarsi, per centrare la vittoria – conclude l’addetto stampa biancorosso – ma entrambe le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, credo, in sostanza, che il pareggio rispecchia i valori delle squadre in campo”.