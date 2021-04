Genoa, buone notizie dall’infermeria: nessuna lesione per Zappacosta

Genova. Nessuna lesione per Davide Zappacosta. Buone notizie per il Genoa dopo gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore, costretto a uscire nella gara contro la Juventus per un fastidio muscolare.

Le condizioni del centrocampista, fa sapere la Società, verranno valutate giorno per giorno. Zappacosta era stabilmente nei migliori della sua squadra da qualche settimana a questa parte.

L’altro esterno Czyborra, assente contro la Juventus per una leggera distorsione al ginocchio subita in allenamento la scorsa settimana, torna ad allenarsi con i compagni, rendendosi probabilmente disponibile per la partita contro il Milan.