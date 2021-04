Genoa, Ballardini: “Oggi il Genoa ha disputato una grande partita, l’intensità messa in campo non la si vedeva da tempo”

Milano. Oggi allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è andata in scena una delle partite valide per la trentunesima giornata di Serie A. Sul prato verde si sono trovate di fronte Milan e Genoa, due formazioni con valori qualitativi sicuramente differenti, ma nel match odierno accumunate da un unico obiettivo: la ricerca della vittoria. I rossoneri non potevano infatti fallire a quasi due mesi e mezzo dall’ultima vittoria casalinga, mentre era forte la tentazione genoana di provare nuovamente a sgambettare la formazione allenata da Stefano Pioli. Alla fine è stato 2-1 per i padroni di casa, con gli ospiti che però avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più considerando la prestazione offerta in campo quest’oggi.

Al termine della partita anche Ballardini si è detto estremamente soddisfatto, queste le sue parole: “Il Genoa oggi ha fatto una grande partita, era da un po’ che non vedevo i miei ragazzi giocare in modo così intenso, serio e determinato, d’ora in avanti dovremo sempre disputare in questa maniera le nostre gare”.

In seguito è anche arrivato un commento in merito al risultato finale del match, giudicato severo dal tecnico che, tuttavia, ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante mantenere l’atteggiamento visto quest’oggi.

Gol subito su azione da calcio d’angolo, rete siglata da una situazione analoga: “Abbiamo rivisto in questo match il Genoa di qualche tempo fa, dobbiamo proseguire con questa grinta”. Ballardini ha poi ampliato il concetto elogiando i suoi appunto per l’ottima applicazione dimostrata, esortandoli però a non perdere mai la concentrazione durante tutti i 90 minuti.

Infine è inoltre arrivata una dichiarazione relativa al prossimo impegno, che vedrà il Grifone sfidare il Benevento di Filippo Inzaghi: “Mercoledì dovremo riproporre le stesse intensità e qualità viste oggi, la partita sarà differente ma dovremo dare comunque il massimo”.

Appuntamento quindi mercoledì alle 20:45, sarà scontro salvezza allo stadio Luigi Ferraris.