Gattorna, inaugurato il nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa

Genova. Inaugurato oggi il nuovo mezzo della Croce Rossa di Gattorna, riferimento imprescindibile del soccorso per tutta la Val Fontanabuona e non solo, soprattutto in questi lunghi mesi di pandemia.

Alla cerimonia, svoltasi in forma ristretta nel rispetto delle normative anticovid, era presente anche il consigliere regione Giovanni Boitano: “Il Comitato della Croce Rossa di Gattorna da oltre sessant’anni svolge un servizio indispensabile a favore del territorio e rappresenta un riferimento sicuro per la popolazione – ha dichiarato durante la giornata – Il nuovo presidente Paolo Baccordo prosegue la tradizione di quanti disinteressatamente hanno impiegato il proprio tempo libero a favore del prossimo permettendo al Comitato di Gattorna di crescere ed ottenere grandi risultati”.

In occasione della vaccinazione a seguito della pandemia i locali di Gattorna hanno ospitato in sicurezza le persone anziane che hanno manifestato il loro apprezzamento. “Un fiore all’occhiello per la Comunità di Moconesi ed anche dei Comuni confinanti, in modo particolare Neirone e Tribogna – conclude Boitano – che il sindaco Giovanni Dondero continua a valorizzare nell’ interesse del territorio”.