Gaslini sommerso dalle uova di Pasqua: oltre 2500 donazioni da associazioni, aziende e privati

Genova. “Grazie di cuore a tutti gli amici del Gaslini: enti, associazioni, privati cittadini che anche quest’anno hanno sommerso l’ospedale dei bambini con 2500 uova di cioccolato per festeggiare la S. Pasqua. Grazie ad ognuno di voi per averci consentito di fare un dono non solo ai piccoli ricoverati, ma anche a chi, in questi giorni, è venuto in day hospital e ai nostri operatori”.

Questo il messaggio affidato ai social da parte della direzione dell’Istituto Giannina Gaslini, l’ospedale pediatrico genovese famoso in tutto il mondo e amato dai genovesi e non solo: durante tutto l’anno non si contano le donazioni che nei giorni delle feste raggiungono numeri incredibili, per portare un sorriso ai tanti bimbi ricoverati e qualche momento di serenità alle famiglie.

Tra gli altri, quest’anno hanno donato ai bimbi, tra uova di cioccolato e regali, il Lions Club di Genova, Carrefour Express di Genova, con ben 300 uova, Genova Porto Antico, Associazione Chiara Paradiso, Polizia di Stato, con il Questore Vincenzo Ciarambino, Fondazione Theodora Onlus, gruppo harleyisti MC Sleepers Genova, Lilt Genova, Benvenuto SRL, Associazione Fieristi Italiana Il Porto dei piccoli, Fondo e Fondazione Malattie Renali del Bambino Onlus, e Axia Eventi O.d.v. Eventi, accompagnata dall’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, U.C. Sampdoria.