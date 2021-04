Fratelli d’Italia in piazza contro il coprifuoco: “È una misura politica, non scientifica”

Genova. Il gruppo consiliare genovese di Fratelli di Italia, dopo la protesta organizzata ieri durante il Consiglio Comunale, oggi è sceso in piazza davanti alla Prefettura di Genova con circa 15 militanti che hanno protestato contro il coprifuoco.

“Così come è risulta essere politico e non scientifico in quanto il Cts ha dichiarato di non aver consigliato al Governo di prorogare il coprifuoco”, riferisce il capogruppo Fdi Alberto Campanella.

“E’ nostra ferma intenzione continuare a combattere per la nostra libertà e a tutelare il mondo della partita iva sempre più compromesso

da scelte illogiche e incomprensibile di questo governo”, dicono gli esponenti di Fdi presenti al presidio tra cui il capogruppo regionale Balleari e i consiglieri comunali Alberto Campanella, Sergio Gambino e Valeriano Vacalebre.