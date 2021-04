Genova. Inizieranno nelle prossime settimane i lavori per la messa in sicurezza della frana di Gnocchetto, sulla provinciale del Turchino, frana che da oltre un anno tiene in scacco la Valle Stura, bloccandone la via ordinaria verso il Piemonte, dopo l’alluvione dell’ottobre del 2019.

Il passaggio di competenze tra provincia di Alessandria, territorio dove si trova lo smottamento, e Anas dovrebbe perfezionarsi il 15 aprile, data in cui potrebbero iniziare anche i cantieri per la riduzione del fronte di frana, la costruzione della massicciata a monte e il relativo rinforzo della sede stradale. Lavori che, stando alle previsioni, e alle promesse, dovrebbero essere terminati entro l’estate.

L’intervento dovrebbe costare circa due milioni di euro e interesserrà poco meno di 50 metri di strada: un “fazzoletto” che però ha letteralmente bloccato la viabilità della vallata in questi lunghi mesi, aggiungendosi al forte disagio legato alle chiusure autostradali e ai cantieri dell’A26. Una situazione che ha vessato gli abitanti della Valle Stura più volte impossibilitati a spostarsi in sicurezza, andando a intasare le strette vie cantonali della vallata.

Nel frattempo, da fonti parlamentari, si apprende che sarebbe in trattativa, tra Anas e Aspi l’esenzione durante i cantieri del pedaggio per la tratta Masone – Ovada. Tutte queste sarebbero delle buone notizie, senza dubbio, se non fosse che per arrivarci siano passati oltre 17 mesi.