Figliuolo anticipa i vaccini alla Liguria, Toti: “La zona gialla non è un liberi tutti”

Genova. “Ho sentito il generale Figliuolo chiedendo di anticipare un po’ di vaccini a domani mattina perché altrimenti i nostri hub avrebbero fatto fatica ad arrivare alla consegna di mercoledì. Ovviamente ha detto di sì e gliene sono grato, domani avremo i vaccini che ci consentiranno di rispettare gli appuntamenti”. Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti facendo il punto sull’emergenza Covid in diretta Facebook.

“Non dimentichiamo che siamo la prima regione per popolazione vaccinata sul totale dei residenti e la prima d’Italia per somministrazione di vaccini sui consegnati con il 93% – ha ricordato Toti -. Oggi abbiamo somministrato nei nostri ospedali, nonostante il riposo del fine settimana, 2735 vaccini freeze (Pfizer e Moderna) e 743 cold (AstraZeneca).

Il governatore ha ricordato l’entrata dalla mezzanotte di oggi in zona gialla e ha rivolto un appello a tutta la popolazione a non abbassare la guardia. “Domani si parte – ha detto Toti – ma questo non vuol dire liberi tutti, scordarsi mascherina e fare assembramenti. Mi sono battuto per la riapertura e sono contento che qualcosa possa riaprire e speriamo che anche il coprifuoco alle 22 possa essere quanto prima spazzato via. Per questo bisogna comunque prestare la massima attenzione. E ricordare che saremo sicuri se continueremo a vaccinare”.

In totale ad oggi risultano 362.872 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale

Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 2.157

Asl1 202

Asl2 397

Asl3 1.170

Asl4 189

Asl5 199

60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 24.905

Asl1 2.807

Asl2 4.245

Asl3 11.955

Asl4 2.349

Asl5 3.549

65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 29.770

Asl1 3.493

Asl2 5.545

Asl3 13.607

Asl4 3.015

Asl5 4.110

70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 52.661

Asl1 5.996

Asl2 10.128

Asl3 23.524

Asl4 4.888

Asl5 8.125

75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 47.527

Asl1 4.330

Asl2 9.752

Asl3 21.479

Asl4 4.265

Asl5 7.701

Over 80

Le persone prenotate over80 sono 95.780

Asl1 12.328

Asl2 19.842

Asl3 51.157

Asl4 7.886

Asl5 4.567

Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 50.433, su un totale di 54.814 prenotabili indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 5.863

Asl2 7.548

Asl3 26.921

Asl4 4.434

Asl5 5.667

Medici di medicina generale

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 12.089 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali

Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 17.139

Asl1 1.396

Asl2 2.507

Asl3 8.615

Asl4 1.628

Asl5 2.993