Festa con schiamazzi in casa: 4 denunciati dai carabinieri

Carasco. I carabinieri di Chiavari sono intervenuti la sera scorsa in un’abitazione di Carasco su segnalazione di alcuni vicini che lamentavano schiamazzi.

Arrivati nell’appartamento i militari hanno trovato il proprietario, un 54enne e altre tre persone di età compresa tra 29 e 49 anni.

I quattro sono stati denunciati per molestia o disturbi alle persone e tutti multati per le normative anti covid, perché non rispettavano il coprifuoco che prevede il divieto di uscire di casa senza giustificato motivo tra le 22 e le 5.