Ferrovia Genova Casella, i transiti dei treni in tempo reale sulla App Amt

Genova. Si amplia l’offerta dei servizi forniti ai clienti della Ferrovia Genova Casella; da oggi sulla APP AMT si può consultare l’arrivo dei treni alle diverse stazioni in tempo reale, così come già accade per la rete bus urbana.

La funzione è accessibile dalla APP cliccando sulla sezione Orari/Ge-Casella e poi su Mappa percorso, da qui, una volta scelta la direzione (Manin o Casella), comparirà la mappa su cui poter selezionare la stazione d’interesse e visualizzare i tempi di arrivo del treno quando il transito è previsto entro 30 minuti.

Questa nuova funzionalità è resa possibile grazie a Si.Mon, il sistema di Monitoraggio di AMT che consente di localizzare i bus, ed ora anche i treni della ferrovia, attraverso apposite apparecchiature di bordo; grazie all’antenna GPS ogni mezzo viene, infatti, posizionato sul percorso e in questo modo si può ottenere in tempo reale la stima dell’orario di arrivo.

Si tratta di un ulteriore servizio per gli utilizzatori della ferrovia che nelle ultime settimane ha arricchito la propria offerta con alcune novità, come la possibilità di acquistare i titoli di viaggio presso l’emettitrice automatica presente alla stazione di Casella e l’attivazione della fermata di Crocetta d’Orero, per la quale il sistema di rilevazione treni in tempo reale sarà attivato nelle prossime settimane.

La fermata di Crocetta avrà anche una valenza storico – culturale grazie alla realizzazione, entro giugno, del nuovo Museo della Ferrovia. Il museo illustrerà, attraverso un particolare allestimento, la storia della ferrovia e del territorio servito dal trenino; sarà un percorso interattivo, realizzato con pezzi storici e materiali inediti, offrirà spazi e attività diverse a tutti i visitatori.