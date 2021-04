Fermato a San Rocco con droga e 4 mila euro in tasca: nei guai 25enne milanese

Camogli. E’ stato fermato per un controllo anti Covid a San Rocco, alla guida di un’auto. Protagonista un 25enne milanese domiciliato a San Rocco.

I carabinieri tuttavia, dopo l’identificazione, hanno deciso di perquisirlo: in tasca aveva 23 grammi di marijuana, 27 grammi di “hashish” e oltre 4.000 euro in contanti.

Perquisita anche l’abitazione, i militari hanno trovato oltre 1 chilogrammo di hashish, 600 grammi di marijuana e 200 grammi di olio di “marijuana” il tutto sequestrato.

Il 25enne è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Il passeggero, uno studente minorenne, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.