Esselunga a San Benigno, dopo lo stop del Tar opposizione all’attacco. Pd: “Comune sospenda conferenza dei servizi”

Genova. Dopo la sentenza del Tar della Liguria, che ha annullato la riperimetrazione del CIV Fronte del Porto unilateralmente disposta nel 2018 dal Comune, e che quindi stoppa al momento i lavori per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga a San Benigno, l’opposizione in consiglio regionale torna all’attacco.

“Tutto ciò dimostra che quanto abbiamo denunciato in Consiglio Comunale era fondato – si legge in una nota stampa del Partito Democratico – La magistratura amministrativa ha dichiarato l’illegittimità del procedimento seguito dal Comune, teso fin dal 2018 a consentire l’insediamento di una grande struttura di vendita alimentare a San Benigno laddove le norme non lo consentono”.

“La fretta con cui la più grande variante urbanistica di questo ciclo amministrativo è stata esaminata dal Consiglio Comunale è più che sospetta – continuan – Era chiarissimo l’intento di rilasciare l’autorizzazione definitiva prima del pronunciamento della giustizia sul ricorso presentato dal CIV e da Confesercenti.

E ora? “La sentenza del TAR Liguria arriva il giorno prima della Conferenza dei Servizi convocata proprio domani 27 aprile alle 14.30. Ora il Comune sospenda il procedimento, e torni finalmente a confrontarsi con i residenti e i commercianti di Sampierdarena”.